Автомобиль в Японии сбил группу школьников, семеро детей пострадали

NHK: машина въехала в толпу школьников в Японии, пострадали семеро

В Японии машина врезалась в группу школьников. Семь детей пострадали: шестеро в сознании, состояние одного уточняется, сообщило NHK .

«Водитель мог намеренно сбить детей, а полиция расследует инцидент как покушение на убийство», — отметили журналисты.

Авария произошла в переулке возле местной начальной школы, уточнили «Известия». Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Пострадавших доставили в больницы.

Ранее при столкновении двух туристических автобусов в Японии пострадали 47 человек. Машины попали в ДТП на въезде в тоннель на западной окраине Токио.