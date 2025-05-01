Автомобиль в Японии сбил группу школьников, семеро детей пострадали

В Японии машина врезалась в группу школьников. Семь детей пострадали: шестеро в сознании, состояние одного уточняется, сообщило NHK.
«Водитель мог намеренно сбить детей, а полиция расследует инцидент как покушение на убийство», — отметили журналисты.
Авария произошла в переулке возле местной начальной школы, уточнили «Известия». Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Пострадавших доставили в больницы.
Ранее при столкновении двух туристических автобусов в Японии пострадали 47 человек. Машины попали в ДТП на въезде в тоннель на западной окраине Токио.
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