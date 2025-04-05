При столкновении двух туристических автобусов в Японии пострадали 47 человек

В результате столкновения двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио пострадали 47 человек. Об этом сообщил телеканал NTV.
В результате столкновения двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио пострадали 47 человек. Об этом сообщил телеканал NTV.
Автобусы столкнулись на въезде в тоннель на западной окраине Токио. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Пока неизвестно, находились ли в транспорте иностранцы.
Причины аварии устанавливаются.
Ранее около 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурами в Японии. Один из грузовиков влетел в автобус сзади. В общественном транспорте находились водитель и 19 пассажиров. Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия: шел снег.
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