При столкновении двух туристических автобусов в Японии пострадали 47 человек

NTV: в Токио столкнулись два туристических автобуса, пострадали 47 человек

В результате столкновения двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио пострадали 47 человек. Об этом сообщил телеканал NTV .

В результате столкновения двух туристических автобусов в тоннеле в пригороде Токио пострадали 47 человек. Об этом сообщил телеканал NTV.

Автобусы столкнулись на въезде в тоннель на западной окраине Токио. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Пока неизвестно, находились ли в транспорте иностранцы.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее около 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурами в Японии. Один из грузовиков влетел в автобус сзади. В общественном транспорте находились водитель и 19 пассажиров. Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия: шел снег.