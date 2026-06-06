В Вене прошла акция протеста против политики Евросоюза и вовлечения Австрии в международные конфликты. Участники также потребовали отменить антироссийские санкции, сообщило РИА «Новости» .

Акция состоялась 6 июня. Участники митинга напомнили, что Австрия сохраняет нейтральный статус и не должна вступать в военные союзы. На акции они держали плакаты с критикой НАТО и антивоенными лозунгами.

«Этот Европейский союз является вассалом, рабом американской политики, прежде всего, на протяжении последних десятилетий. Независимо от того, как зовут президента, там проводится американская внешняя политика», — заявил один из организаторов акции Мартин Руттер.

Тем временем в США планируют пополнить санкционный список против России. Вчера палата представителей большинством голосов одобрила законопроект о помощи Украине и новых санкциях против РФ. Документ несколько месяцев оставался без движения и ждал рассмотрения в конгрессе.