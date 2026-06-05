Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России

Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект о предоставлении помощи Украине и введении новых санкций против России. Документ несколько месяцев оставался на рассмотрении, сообщило агентство Reuters .

В законопроект о поддержке Украины вошло выделение более одного миллиарда долларов помощи и до восьми миллиардов в виде прямых займов. Кроме того, авторы инициативы предложили ввести жесткие санкции и экспортный контроль в отношении России, в том числе ее чиновников, финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний.

Документ внесли несколько месяцев назад, и только 4 июня члены палаты представителей приняли его 226 голосами против 195. Среди поддержавших 18 республиканцев и один беспартийный конгрессмен.

Однако будущее инициативы осталось неопределенным. Для того чтобы он стал законом, потребуется одобрение сената, лидеры республиканцев которого ранее уже не допустили голосования по законопроекту о санкциях против России. Кроме того, президент США Дональд Трамп может воспользоваться правом вето.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новые антироссийские санкции. Над ними работают юристы Белого дома с согласия Трампа.