Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России

Австрия намерена поддержать 19-й пакет антироссийских санкций на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на МИД страны.

«Австрия одобрит 19-й пакет санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник. <…> Кроме того, Вена поддерживает продолжение давления на Россию», — сообщило агентство.

В Люксембурге также планируют обсудить ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке, включая санкции против Израиля. На встрече министров Австрию представит государственный секретарь Зепп Шеллхорн.

В среду послы стран ЕС не достигли согласия по поводу новых санкций против России, недовольство выразили именно Австрия и Словакия.

Великобритания 15 октября объявила о введении самого масштабного пакета санкций против России. Ограничения коснулись крупнейших энергетических компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Под новые санкции попали 90 объектов и организаций.