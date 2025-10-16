В пятницу постпреды стран ЕС соберутся, чтобы обсудить новый пакет санкций против России. В среду они не смогли прийти к согласию по этому вопросу, сообщило издание Politico .

По данным EUObserver, в среду послы стран ЕС не достигли согласия по поводу новых санкций против России. Австрия и Словакия продолжают выражать недовольство.

«Постпреды вернутся к этой тупиковой ситуации в пятницу, когда снова встретятся», — написало Politico.

Министры иностранных дел стран блока соберутся в понедельник.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что Запад уже давно выбрал стратегию сдерживания и ослабления России. Но санкции, по его словам, нанесли значительный урон мировой экономике. Путин подчеркнул, что главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей по всему миру.

Ранее Украина пожаловалась на трещины в санкционном режиме ЕС против России. Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкций Владислав Власюк отметил, что его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком, и призвал ужесточить экспортный контроль для европейских компаний.