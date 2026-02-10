Австралийская писательница пошла под суд за книгу об имитации педофилии

В Сиднее начался суд над писательницей Лорен Мастрозой за книгу об интимной связи между молодой девушкой и взрослым мужчиной. Ее признали виновной в хранении материалов, содержащих детскую порнографию, сообщил 1news .

В марте 2025 года Мастроза под псевдонимом Тори Вудс выпустила книгу в онлайн-формате. Один из читателей пожаловался в полицию в рамках программы Crime Stoppers. В доме писательницы прошли обыски, правоохранители изъяли 16 печатных копий романа.

Автор рассказала в книге об отношениях 18‑летней Люси и 45‑летнего Артура, друга ее отца. Во время интимной близости главная героиня притворялась ребенком — именно это стало основанием для обвинений. Она разговаривала, как малышка, и вела себя соответствующе — устраивала истерики, носила подгузники, играла с игрушками.

«Подсудимая написала книгу, в которой дети представлены в сексуальном плане как объекты сексуального желания. В результате чтения у читателя остается образ взрослого мужчины, занимающегося сексом с маленьким ребенком», — заявила судья Блэктауна Бри Чисхолм.

Мастрозу признали виновной в хранении материалов, содержащих детскую порнографию. Она осталась на свободе под залог до вынесения приговора в апреле.

