«Не классический педофил». Психиатр объяснил поведение Эпштейна

Психиатр Василий Шуров предположил, что у американского финансиста Джеффри Эпштейна могло быть компульсивное гиперсексуальное расстройство. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru .

Специалист отметил, что такое состояние проявляется навязчивой потребностью в большом количестве сексуальных контактов и невозможностью получить удовлетворение от отношений с одним партнером.

По словам Шурова, Эпштейн демонстрировал девиантное сексуальное поведение, однако его нельзя отнести к «классическим педофилам». Он пояснил, что в данном случае уместнее говорить об эфебофилии — влечении к подросткам и очень молодым девушкам.

«Он, несомненно, сексуальный аддикт — человек, помешанный на сексе», — заявил Шуров.

Также психиатр охарактеризовал Эпштейна как психопата-манипулятора. Финансист обладал выраженными нарциссическими чертами и умением выстраивать нужные связи, а моральные ограничения для него не имели никакого значения.

«Это человек с выраженной темной триадой, очень жесткий нарцисс, материалист, способный заниматься любыми манипуляциями, формировать любые связи, считающий, что за деньги можно все», — подытожил психиатр.

Ранее в опубликованных Минюстом США документах по делу Эпштейна обнаружили крупный заказ на серную кислоту.