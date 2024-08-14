Авиабазу НАТО в Германии закрыли из-за подозрений о диверсии

Sueddeutsche Zeitung: в ФРГ закрыли авиабазу НАТО из-за возможной диверсии

Ralf Hirschberger
Фото: Ralf Hirschberger/Global Look Press

Военное руководство НАТО в Германии приняло решение закрыть авиабазу в Кельн-Ване из-за подозрений о вероятной диверсии на территории объекта. Об этом сообщило издание Sueddeutsche Zeitung.

По информации источника, причиной стала загрязненная вода. Органы безопасности закрыли объект. Более точные детали ЧП неизвестны, на появившихся в Сети кадрах можно увидеть, что базу оцепили военные.

Издание nw.de уточнило, что при обследовании территории базы в заборе около одной из команд обнаружили большую дыру и подозрительного человека, который сразу же скрылся.

Экстренные службы призвали военнослужащих базы ни при каких обстоятельствах не употреблять питьевую воду на этой территории. Для исследования также взяли пробы воды. Специалистам удалось обнаружить «аномальные значения» содержания некоторых веществ.

В британском городе Уолсолл промышленное предприятие допустило утечку ядовитых химикатов в водный канал. Местных жителей попросили не подходить к воде и шлюзам.

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