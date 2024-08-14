Ядовитые химикаты попали в водный канал британского города

Промышленное предприятие британского города Уолсолл допустило утечку ядовитых химикатов в водный канал. В качестве меры предосторожности городской совет призвал жителей не подходить к воде и шлюзам. Об этом власти муниципалитета сообщили на своей странице в соцсети X .

В публикации указали, что к расследованию подключилось Агентство по охране окружающей среды. Эксперты ведомства уже взяли пробы воды для исследования на наличие цианида натрия и других химикатов.

«Цианид натрия растворяется в воде и может оказывать серьезное неблагоприятное воздействие на здоровье тех, кто вступает с ним в прямой физический контакт», — предупредили власти города местных жителей.

Горожан призвали не подходить к каналу до окончания проверки воды. В случае недомогания жителей призвали обращаться к врачам, как можно скорее.

В конце июня прошлого года перевозивший опасные химикаты поезд упал в реку американского штата Монтана. По данным властей, под воду ушли не менее восьми вагонов с ядовитым грузом. Зараженный участок реки перекрыли, чтобы течение не принесло химикаты на сельскохозяйственные поля.