Губернатор в Египте взял на контроль оказание помощи попавшим в ДТП россиянам

В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадал 21 россиянин и более 20 граждан других стран. Ситуацию с оказанием помощи попавшим в аварию взял на контроль губернатор Суэца Тарик Хамед Аль-Шазли, сообщило издание Cairo24 .

«Представителей посольств Турции, России, Великобритании и Италии проинформировали о пострадавших в результате ДТП в провинции Суэц. Их госпитализировали», — отметили в сообщении.

Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и повысить уровень готовности ближайшего медицинского комплекса.

Туристический автобус перевернулся на трассе, когда следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир. В этот момент в салоне находились 43 иностранных туриста и четверо египтян.

Одной из причин ДТП специалисты дорожной службы назвали разрыв шины во время движения автобуса. Также не исключается, что водитель потерял управление из-за превышения скорости.