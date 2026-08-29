МИД Турции вызвал посла Украины после удара по судам в Черном море
Sondakika: МИД Турции вызвал посла Украины после удара дронов по судам в Туапсе
Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял прибыл по вызову в Министерство иностранных дел Турции после атаки беспилотников на судно Lider Bordo Mavi у черноморского побережья Туапсе. Об этом со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве сообщило издание Sondakika.
Собеседник журналистов подчеркнул, что под удар также попал буксир Lider Kocatepe, который прибыл на место для эвакуации пострадавшего судна.
«Дипломату передали позицию Анкары и указали на необходимость обеспечения безопасности людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море», — заявил источник.
РИА «Новости» со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон Эркута Челеби напомнили, что грузовой паром Lider Bordo Mavi попал под удар украинского беспилотника в минувший вторник, 25 августа. В момент удара судно находилось в порту Туапсе. По словам Челеби, в результате атаки пострадали пять членов экипажа.
В тот день под удар украинских беспилотников попало еще одно турецкое судно — балкер Star II. По данным портала Deniz haber, летательный аппарат атаковал судно, когда оно покинуло порт Туапсе и двинулось в сторону побережья Турции.