МИД Турции вызвал посла Украины после удара по судам в Черном море

Sondakika: МИД Турции вызвал посла Украины после удара дронов по судам в Туапсе

Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял прибыл по вызову в Министерство иностранных дел Турции после атаки беспилотников на судно Lider Bordo Mavi у черноморского побережья Туапсе. Об этом со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве сообщило издание Sondakika .

Собеседник журналистов подчеркнул, что под удар также попал буксир Lider Kocatepe, который прибыл на место для эвакуации пострадавшего судна.

«Дипломату передали позицию Анкары и указали на необходимость обеспечения безопасности людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море», — заявил источник.

РИА «Новости» со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Трабзон Эркута Челеби напомнили, что грузовой паром Lider Bordo Mavi попал под удар украинского беспилотника в минувший вторник, 25 августа. В момент удара судно находилось в порту Туапсе. По словам Челеби, в результате атаки пострадали пять членов экипажа.

В тот день под удар украинских беспилотников попало еще одно турецкое судно — балкер Star II. По данным портала Deniz haber, летательный аппарат атаковал судно, когда оно покинуло порт Туапсе и двинулось в сторону побережья Турции.