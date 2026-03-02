Американский авианосец «Авраам Линкольн» покинул район своего местоположения после иранского удара. Корабль направился в сторону Индийского океана, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

«После атаки это судно направилось в сторону Индийского океана с места базирования, где выполняло свою миссию», — говорится в материале.

В КСИР сообщили, что американский авианосец атаковали при помощи четырех крылатых ракет.

До этого иранские военные атаковали танкер-заправщик авианосной группы США ракетами и беспилотниками, а также уничтожили американскую противоракетную систему THAAD в Эмиратах высокоточной управляемой ракетой

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс раскрыл причины военной кампании США и Израиля, атаковавших Иран, и то, к каким последствиям для региона и мира она может привести.