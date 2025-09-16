Армянская полиция штурмом взяла дом миллиардера Карапетяна

Также полиция проводит обыски в его квартире на Улнеци-стрит. Задержание произошло на фоне конфликта армянских властей с представителями Армянской церкви.

По информации RT, силовики сломали руки двум людям, которые собирались поддержать предпринимателя у его дома. Сам Карапетян рассказал изданию, что полиция задержала 45 его сторонников.

Ранее политолог Артур Хачикян назвал миллиардера угрозой для руководства республики, которое стремится «запугать всех террором». Он объяснил, что Карапетян может изменить жизнь в стране к лучшему, но мешает действующим властям.

По его словам, предприниматель не принадлежит к старой элите и обладает значительным управленческим опытом. Эксперт допустил, что политический климат в Армении может стать еще более тяжелым из-за действий властей.