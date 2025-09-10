Политолог Хачикян указал на попытку властей Армении «запугать всех террором»

Политолог из Армении Артур Хачикян заявил в беседе с RT , что предприниматель Самвел Карапетян способен внести позитивные изменения в жизнь страны.

Специалист напомнил, что бизнесмен не принадлежит к старой элите и обладает значительным управленческим опытом.

«Он действительно может изменить ситуацию к лучшему в Армении. Поэтому представляет для властей смертельную угрозу», — пояснил аналитик.

По его мнению, дальнейший политический климат в Армении может стать еще более тяжелым, так как действующая администрация стремится «запугать всех террором».