Армию Франции подготовят для противостояния России

Около тысячи французских солдат отправятся в Румынию в мае следующего года для участия в крупномасштабных учениях «Дакийская весна — 2025». Цель мероприятия — проверить готовность европейских войск к быстрому продвижению на восточный фланг НАТО в случае нападения России. Об этом сообщила газета Politico .

Командующий сухопутными войсками альянса в Европе Бертран Тужуз назвал предстоящие учения стратегическим сигналом.

«Раньше мы только играли в войну. Теперь у нас есть определенный враг. Поэтому военным нужны совместные тренировки, так как им вместе принимать участие в боях», — заявил он.

По данным журналистов, Франция начала реформу своих войск для подготовки к реальному конфликту, подобному боевым действиям на Украине. НАТО потребовал от европейских стран готовности развернуть боевую дивизию численностью до 25 тысяч человек за 30 дней к 2027 году.

В мае стало известно, что французская армия на военных учениях в Эстонии провела тренировку разведывательной группировки FRAN, ответственной за скрытое проникновение на территорию противника и захват траншей. По данным журналистов, группу французских специалистов готовили для работы на Украине. Косвенно это подтвердил советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл, который пояснил, что военные смогут оказать ВСУ помощь работой в тылу.