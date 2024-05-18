Франция начала тестировать разведгруппу, якобы полезную Украине | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 02:22 Франция начала тестировать разведгруппу, якобы полезную Украине RTL: войска Франции тестируют разведгруппу, которая «будет полезна» ВСУ Unsplash

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Армия Франции в рамках учений в Эстонии стала тестировать новую разведгруппу, которая должна быть «полезна на Украине». Об этом заявили на радиостанции RTL.

Речь идет о группе FRAN, ответственной за незаметный выход на вражескую территорию для обеспечения разведки и захвата траншей. Как отметил старший сержант Квентин, эстонская местность сильно схожа с украинскими равнинами, поэтому подходит для тестирования.

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Ранее советник эстонского лидера по вопросам безопасности Мадис Ролл заявил, что власти могут рассмотреть возможность отправки военных на Украину для тылового обеспечения ВСУ. Он отметил, что такой план поможет освободить украинские войска от небоевых задач.

При этом Ролл объяснил, что Эстония хотела бы сделать подобный шаг на фоне полномасштабной миссии НАТО, чтобы показать «более широкую объединенную силу и решимость».