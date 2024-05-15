Президент Турции собрал экстренное совещание из-за новостей о госперевороте | 360°

Мир 15 мая 2024, 05:46 Президент Турции собрал экстренное совещание из-за новостей о госперевороте Türkiye: Эрдоган провел заседание из-за новостей об угрозе госпереворота РИА «Новости»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и минюста после сведений своего товарища, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятной попытке государственного переворота, который подготавливают среди правоохранительных органов. Об этом сообщило издание Türkiye.

«Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели», — сказано в публикации.

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Как отметил Бахчели, речь идет о заговоре против правительства, поэтому отстранение ряда полицейских не разрешит ситуацию. На заседании партии в парламенте соратник Эрдогана заявил о вероятности повторения попытки госпереворота 2016 года.

В Турции большой общественный резонанс вызвало увольнение некоторых работников полиции в Управлении безопасности Анкары. Их обвинили в сотрудничестве с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». Дома этих сотрудников обыскали.

Ранее Эрдоган отменил запланированный визит в США и встречу с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, это пришлось сделать из-за плотного графика обоих президентов. Сначала поездку турецкого лидера назначили на 9 мая, но потом перенесли на поздний срок, который будет «более удобен для обеих сторон».