Армия обороны Израиля заявила о гибели руководителей Ирана

В ЦАХАЛ заявили, что в ходе операции были ликвидированы несколько представителей иранского режима. Речь идет о высокопоставленных чиновниках и военных командирах.

Среди погибших — советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур и министр обороны Ирана Амир Насирзаде. При этом верховный лидер Ирана Али Хаменеи в опубликованном перечне не значится.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о разрушении резиденции верховного лидера Ирана и нарастающих признаках его гибели.