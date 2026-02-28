Нетаньяху заявил о разрушении резиденции верховного лидера Ирана

Есть много признаков того, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи мог погибнуть. Резиденция аятоллы разрушена, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Al Jazeera .

Нетаньяху предположил, что Хаменеи мог стать жертвой недавнего удара Израиля и США. Причем количество сведений, говорящих о его гибели, постоянно растет.

«Появляется все больше признаков того, что Хаменеи больше нет в живых», — сказал он.

Премьер добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью уничтожила штаб-квартиру Хаменеи в Тегеране, а также ликвидировала ряд лидеров Ирана. О вероятной гибели аятоллы сообщало и агентство Mako со ссылкой на собственные источники.

«Мы упадем со стула, если Хаменеи сделает заявление в прямом эфире. Его больше нет с нами, но мы ждем окончательного подтверждения», — заявил израильский чиновник.

В Иране информацию пока никак не комментировали.

Ранее представители ливанских СМИ заявили о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в кризисном штабе и лично руководит действиями армии.