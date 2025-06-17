Армия Израиля забрала машину у жены Макаревича

В Израиле военные забрали пикап у супруги лидера «Машины времени» Андрея Макаревича*. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, автомобиль Mitsubishi понадобился для военных нужд. Супруга музыканта Эйнат Кляйн иронично заявила, что пока на службу в Израиле призвали ее машину.

Сам Макаревич* не комментировал ситуацию. Сейчас он находится на гастролях в Европе. Ранее музыкант заявил, что после окончания конфликта на Украине готов приехать с концертом в Киев, однако перед российскими зрителями петь отказался.

По словам артиста, он не намерен возвращаться в Россию, ведь в стране якобы не осталось «думающих» людей, писали «Известия».

В августе Макаревич* хвастался планами отправиться в винный тур в Грузию и привезти местным израильского напитка.

*Признан иностранным агентом на территории России.