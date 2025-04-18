Макаревич послал журналиста в ответ на предложение выступить в России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* заявил, что после окончания конфликта на Украине он выступит в Киеве, но перед российским зрителем петь отказался. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами перед своим концертом в Израиле, видеозапись распространилась в соцсетях.

Один из журналистов задал вопрос, будет ли музыкант выступать в Киеве после заключения мирных соглашений. Макаревич* уточнил, что он обещал дать концерт в Киеве после окончания военных действий. Тогда репортер задал подобный вопрос про Россию, на который он категорично ответил отказом.

Когда журналист спросил, не оттого ли это, что Макаревичу* стыдно перед россиянами за то, что называл их «подтявкивающим говном», лидер «Машины времени» ответил, что не хочет видеть россиян и поспешил удалиться.

Однако журналист попытался остановить его, на что тот спросил имя репортера, а затем в крайне грубой форме попросил оставить его в покое.

«Михаил, идите [куда подальше]», — закончил разговор Макаревич*.