Нетаньяху назвал удары по Ирану рычанием львов

Нетаньяху: удары Израиля и США по Ирану будут иметь последствия для мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал бомбардировку Ирана «рычанием двух львов». Об этом он заявил во время визита в Пентагон, его слова привело издание РБК .

Израильский премьер предсказал «исторические последствия для всего мира» из-за удара Израиля и США по Ирану.

«Сначала приходит сила, а затем мир», — добавил Нетаньяху.

Ранее премьер Израиля заявил, что обсудил «последствия великой победы» над Ираном с президентом США Дональдом Трампом. Нетаньяху заявил, что в результате совместной операции открываются новые перспективы для расширения круга мира, расширения Авраамовых соглашений, сообщил RT.

Во время встречи в Белом доме с Трампом Нетаньяху передал ему текст обращения для номинации на Нобелевскую премию мира. Израильский премьер заявил, что американский лидер заслуживает ее и должен получить.