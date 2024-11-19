Армия ФРГ начала готовить сотрудников предприятий к войне с Россией

В Германии планируют подготовить сотрудников предприятий к якобы возможной войне с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на одобренный политиками документ под названием «Оперативный план Германии».

По информации издания, бундесвер составил секретный документ на случай вооруженного конфликта с Россией, причем «в плане четко обозначена роль экономики».

В частности, совет главы регионального командования Гамбурга подполковник Йорн Плишке рекомендовал предприятия дополнительно обучить по пять водителей грузовиков на каждые 100 сотрудников. Свой совет он аргументировал тем, что порядка 70% таких водителей родом из стран Восточной Европы. В случае начала войны они покинут ФРГ и отправятся на родину.

Плишке добавил, что на предприятиях необходимо повысить уровень безопасности из-за вероятного шпионажа, диверсий и кибератак. Газета отметила, что в Германии уже начались учения по взаимодействию между гражданским персоналом и военными.

«Россия начала готовиться к войне. Через четыре-пять лет Россия будет готова и сможет атаковать дальше на запад», — заявил Плишке.

Ранее сотрудники таможни аэропорта Штутгарта конфисковали у россиянок чемоданы с дорогой одеждой, обвинив в нарушении санкций.