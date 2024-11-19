Немецкие таможенники конфисковали у россиянок чемоданы с одеждой

Россиянок с чемоданом одежды на 126 тысяч евро задержали в аэропорту Штутгарта

Сотрудники таможни аэропорта Штутгарта конфисковали чемодан с одеждами люксовых брендов и дорогими сумками на общую сумму более 114 тысяч евро у двух женщин, которые направлялись в Россию с пересадкой через Турцию. Путешественниц обвинили в нарушении санкций. Об этом сообщила пресс-служба Таможенного управления немецкого города .

В ведомстве уточнили, что вывозивших дорогую одежду в Россию женщин в возрасте 25 и 64 лет остановили во время прохождения досмотра перед посадкой на самолет в Турцию, откуда они планировали вылететь в Россию.

Таможенников смутил конечный пункт путешественниц и их попросили открыть чемоданы. Весь багаж состоял исключительно из предметов люксовых брендов, включая сумки и одежду.

Против женщин завели уголовное дело за нарушение санкций, а весь багаж изъяли. Обвиняемые, дабы не опоздать на самолет, заплатили штраф в размере в 105 тысяч евро.

Но в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что перед вылетом из Германии женщины отправили в Россию семь больших посылок с люксовыми товарами. Но до места доехали не все. Один груз задержали в почтово-распределительном центре Лейпцига. В нем нашли предметы роскоши на 12 тысяч евро.

Страны Евросоюза в 2022 году ввели запрет на поставки в Россию предметов роскоши, куда включили ювелирные украшения, дорогие часы, автомобили, элитный алкоголь, брендовую одежду и фурнитуру, а также другие дорогостоящие товары.

Но за последние два года ситуация с арестом российских товаров дошла до абсурда. Сотрудники Каунасской территориальной таможни забрали из следующего в Россию почтового вагона посылку с пятью парами камуфляжных штанов. В пресс-службе таможенного департамента Литвы объявили, что считают эти предметы одежды продукцией военного назначения. В ведомстве добавили, что изъятые штаны передадут на нужды украинских военных.