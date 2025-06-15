Более 220 иранцев погибли от авиаударов Израиля

В Иране подтвердили гибель 224 человек при авиаударах Израиля

В результате израильских авиаударов по территории Ирана погибли 224 человека. Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

По его словам, известно о 1481 жертве израильских атак, из них 1277 человек госпитализированы в больницах страны. При этом из общего числа 522 человека уже выписались.

«Более 90% — это гражданские лица. Да здравствуют медицинские работники страны, которые, не зная усталости, продолжают служить людям», — отметил представитель иранского минздрава.

Среди жертв израильских атак, продолжающихся с 13 июня, оказались как минимум 14 ученых-ядерщиков Ирана. По данным СМИ, несколько специалистов погибли при подрыве заминированных автомобилей.

Ликвидированные ученые играли ключевую роль в иранской ядерной программе. Они обладали уникальным опытом в разработке оружия.