Армянские силовики перекрыли въезд в село на границе с Азербайджаном | 360°

Мир 19 мая 2024, 18:15 Армянские силовики перекрыли въезд в село на границе с Азербайджаном Хамоян: полиция Армении закрыла въезд в село Киранц на границе с Азербайджаном РИА «Новости»

Читать 360 в

В Армении спецподразделения полиции перекрыли въезд в село Киранц на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции «Армения» Агнесса Хамоян в своем Facebook*.

«Полиция вновь перекрыла дорогу, ведущую в Киранц», — написала она.

Реклама

Хамоян уточнила, что от депутатов фракции «Армения» требуют письменное обоснование для проезда в село.

По словам политика, недавно приехали «черные береты» — сотрудники спецподразделения полиции.

Спустя некоторое время Хамоян добавила, что оппозиционным депутатам удалось обойти кордоны правоохранителей и добраться до села Киранц альтернативными путями.

На днях Армения попросила Россию вывести временные опергруппы пограничников с линии разграничения. Москва выполнит требование Еревана.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.