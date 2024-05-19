Армянские силовики перекрыли въезд в село на границе с Азербайджаном | 360°

19 мая 2024, 18:15
Армянские силовики перекрыли въезд в село на границе с Азербайджаном
Хамоян: полиция Армении закрыла въезд в село Киранц на границе с Азербайджаном
В Армении спецподразделения полиции перекрыли въезд в село Киранц на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила депутат парламента стран от оппозиционной фракции «Армения» Агнесса Хамоян в своем Facebook*.
«Полиция вновь перекрыла дорогу, ведущую в Киранц», — написала она.
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Хамоян уточнила, что от депутатов фракции «Армения» требуют письменное обоснование для проезда в село.
По словам политика, недавно приехали «черные береты» — сотрудники спецподразделения полиции.
Спустя некоторое время Хамоян добавила, что оппозиционным депутатам удалось обойти кордоны правоохранителей и добраться до села Киранц альтернативными путями.
На днях Армения попросила Россию вывести временные опергруппы пограничников с линии разграничения. Москва выполнит требование Еревана.
* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Армения
Полиция
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