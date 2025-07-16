Армения попросилась в Шанхайскую организацию сотрудничества

Пашинян: Армения обратилась в ШОС с просьбой о присоединении

Армения изъявила желание присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время пресс-конференции в Ереване, сообщило РИА «Новости».

«Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности», — сказал премьер-министр.

Ранее стало известно, что Армения начала обсуждать сотрудничество с Европейским союзом в сферах безопасности и обороны.

По словам главы МИД страны Арарата Мирзояна, стороны уже приступили к официальным консультациям по этому вопросу, однако их деталей дипломат раскрывать не стал.