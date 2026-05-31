Армения промахнулась. Стало известны потери Еревана без российского рынка

Россельхознадзор с 30 мая ввел временные ограничения на ввоз в Россию клубники из Армении. В результате этот армянский аграрный сектор оказался на грани коллапса, подсчитали на основе статистики ООН аналитики РИА «Новости» .

Агентство полагает, что масштаб зависимости от Москвы армянских фермеров, специализирующихся на выращивании клубники, оказался критическим.

Только за прошлый год Армения продала этой ягоды на 13,65 миллиона долларов, почти всю сумму Ереван выручил на российском рынке.

Российский рынок традиционно принимает основную часть скоропортящихся товаров из Армении, включая абрикосы, томаты, виноград и алкогольную продукцию. Это делает агросектор республики крайне уязвимым перед любыми таможенными ограничениями.

Россельхознадзор же ввел ограничения не только в отношении клубники. Под временный запрет попал также ввоз в Россию помидоров, огурцов, перцев и зелени. Решение о таких мерах регулятор принял после инспекции, во время нее в армянских теплицах нашли нарушения.

