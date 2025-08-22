Армения приостановила поставки российского газа

Подачу природного газа из России в Армению временно приостановили. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения» .

Причиной стали аварийно-восстановительные работы на транзитном магистральном газопроводе «Красный Мост — Севкар — Берд» в Грузии.

«С 06:00 (05:00 по московскому времени) 22 августа до 06:00 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению», — уточнили в компании.

Потребителей будут снабжать газом за счет внутренних резервов и дополнительного объема поставок голубого топлива из Ирана.

«Газпром Армения» начала поставлять газ из России в конце июля. Подачу голубого топлива восстановили после проведения аварийных работ в Грузии. Тогда прекращение поставок газа тоже было временным.