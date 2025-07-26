Россия опять простила? В Армению снова пошел российский газ

Природный газ из России снова начали подавать в Армению

Компания «Газпром Армения» вновь начала подавать газ из России на армянскую территорию. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил ИА НСН .

Подача природного газа из России в Армению была восстановлена после проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. Об этом заявили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

Газ через этот трубопровод начал поступать в Армению в субботу, 26 июля. Участок ввели в строй около 13:40.

Газоснабжение прерывали временно. Компания вела восстановительные работы после аварии на участке «Казах-Сагурамо», часть транзитного газопровода «Северный Кавказ — Закавказье».

О приостановке подачи газа корпорация предупредила заранее. Специалисты начали устранять аварию еще 24 июля.

Все это время газоснабжение армянских потребителей обеспечивали за счет резервных запасов и поставок из Ирана.

В начале июля МИД Армении вызывал посла России Сергея Копыркина, которому вручили ноту протеста в связи с «откровенно недружественной, зачастую враждебной пропагандой» против армянского правительства в российских СМИ.