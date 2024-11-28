Армения не заявляла о выходе из ОДКБ и поддержала документы саммита организации

Армения пока не заявляла о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности, напомнил президент России Владимир Путин. Его обращение опубликовала пресс-служба Кремля.

«Но при этом она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи», — добавил российский лидер.

Он выразил надежду, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ, но решение в конечном итоге остается за страной — членом организации.

Отсутствие армянской делегации на саммите ОДКБ характеризует ситуацию в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вопрос об участии республики в мероприятии нужно задать властям, подчеркнул замглавы МИД России Александр Панкин. По его мнению, Армения дистанцируется от ОДКБ.