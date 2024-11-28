Лукашенко обратил внимание на отсутствие Армении на саммите ОДКБ

Отсутствие представителей Армении на саммите ОДКБ характеризует ситуацию в регионе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его процитировало БелТА .

«Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию», — отметил он.

Глава государства рассказал, что его речь стала первой из-за отсутствия на мероприятии армянского коллеги. Обычно лидеры ОДКБ выступают в алфавитном порядке, исходя из первых букв названия стран.

Сегодня в заседании организации принимают участие лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Мероприятие проходит в Астане.