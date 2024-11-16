Армению обвинили в дистанцировании от ОДКБ

Вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ в Астане нужно задать властям республики, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. По его словам, армянская сторона дистанцируется от участия во всех форматах деятельности организации, сообщило РИА «Новости» .

Днем 28 ноября в Астане пройдет заседание глав Минобороны, МИД и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. После состоится саммит. Вопрос об участии Армении Панкин переадресовал представителям Армении.

«Судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия во всех, во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровней», — отметил замминистра иностранных дел.

По мнению политолога Андрея Арешева, говорить о выходе Армении из ОДКБ преждевременно. Эксперт добавил, что даже в случае выхода страны из организации не стоит ждать «цепной реакции».