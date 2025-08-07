Политолог Безпалько отметил, что потеря контроля над территорией приведет Армению к отделению целого региона

Политолог Богдан Безпалько в беседе с RT выразил беспокойство по поводу территориальных уступок Армении, заявляя, что они могут привести к серьезным последствиям для целостности страны и региона в целом.

Безпалько подчеркнул, что потеря контроля над территорией приведет к отделению целого региона, что негативно отразится как на самой Армении, так и на стратегических интересах России. Особое внимание он уделил Сюникскому коридору, утверждая, что его создание фактически отсоединит Армению и Россию от важного партнера — Ирана.

Кроме того, эксперт выразил опасения, что такое изменение границ региона может спровоцировать новые конфликты и изменения политической карты Кавказа. Организация коридора создаст удобный доступ для проникновения западных стран, таких как Турция, США и НАТО, в Каспийский регион, что может нарушить сложившуюся систему безопасности и равновесия в регионе.