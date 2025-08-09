Армения и Азербайджан договорились опубликовать текст мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне, 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД.

На встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым была принята декларация о подготовке министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста мирного соглашения. Стороны подчеркнули необходимость дальнейших шагов для его подписания и ратификации, а также важность укрепления мира между странами.

«В соответствии с достигнутой с Азербайджаном договоренностью, текст парафированного соглашения будет опубликован вечером 11 августа», — указано в сообщении МИД Армении.

Политолог Богдан Безпалько выразил тревогу по поводу территориальных уступок Армении. По его мнению, это может подорвать целостность страны и создать серьезные проблемы для всего региона. Кроме того, эксперт опасается, что такое изменение границ может спровоцировать новые конфликты и изменения политической карты Кавказа.