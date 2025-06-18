Армении предрекли путь Украины

Власти Армении полностью повторяют путь Украины с преследованием веры и инакомыслящих. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

Он указал, что бизнесмена Самвела Карапетяна преследуют в Армении за его взгляды. С помощью таких репрессий хотят запугать остальных граждан страны, которые, если попробуют вступиться за веру, то окажутся в тюрьме.

Леонов назвал Карапетяна «здравомыслящим и нормальным человеком», который решил защищать церковь. Власти Армении в преследовании веры полностью повторяют уже пройденный Украиной путь.

Силовики пришли с обысками в дом главы группы компаний «Ташир» во вторник, 17 июня. Это произошло после того, как Карапетян начал активно выступать в поддержку Армянской апостольской церкви, сообщал RT. Позже он вышел из своего дома и сам сел в полицейскую машину.