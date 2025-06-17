В Армении начались обыски у главы ГК «Ташир» Карапетяна
Sputnik: в Армении силовики проводят обыски у миллиардера Самвела Карапетяна
В Ереване силовики нагрянули с обысками к главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну. Об этом сообщило ArmLur.am.
Отряды спецназначения МВД Армении взяли штурмом дом, где находился Карапетян. Его брат Карен заявил, что предпринимателя пока не арестовали.
По данным Sputnik Armenia, оперативные действия в доме бизнесмена связаны с его заявлениями. Карапетян ранее поддержал Армянскую церковь на фоне жестких высказываний местных властей в адрес высших иерархов. Он дал обещание защищать Церковь от нападок. После этого депутат Артур Ованнисян в НС Армении заявил, что займется делами миллиардера.
Президент «Союза армян России» Ара Абрамян осудил действия армянских властей в отношении Самвела Карапетяна. Он отметил, что предприниматель много сделал и продолжает делать для России и для Армении, способствуя улучшению имиджа страны в мире.
Генпрокуратура Азербайджана ранее возбудила уголовное дело против Карапетяна. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.