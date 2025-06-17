В Армении начались обыски у главы ГК «Ташир» Карапетяна

В Ереване силовики нагрянули с обысками к главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну. Об этом сообщило ArmLur.am .

Отряды спецназначения МВД Армении взяли штурмом дом, где находился Карапетян. Его брат Карен заявил, что предпринимателя пока не арестовали.

По данным Sputnik Armenia, оперативные действия в доме бизнесмена связаны с его заявлениями. Карапетян ранее поддержал Армянскую церковь на фоне жестких высказываний местных властей в адрес высших иерархов. Он дал обещание защищать Церковь от нападок. После этого депутат Артур Ованнисян в НС Армении заявил, что займется делами миллиардера.

Президент «Союза армян России» Ара Абрамян осудил действия армянских властей в отношении Самвела Карапетяна. Он отметил, что предприниматель много сделал и продолжает делать для России и для Армении, способствуя улучшению имиджа страны в мире.

Генпрокуратура Азербайджана ранее возбудила уголовное дело против Карапетяна. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.