Ушаков упрекнул власти Армении в попытке усидеть на двух стульях

Сохраняющие тесные связи с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) власти Армении параллельно пошли на сближение с ЕС, что похоже на попытку усидеть на двух стульях сразу. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что подобное поведение правительства закавказской республики вредит двусторонним отношениям.

«В Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях. Насколько долго можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю», — сказал Ушаков.

Представитель Кремля добавил, что благоприятное экономическое развитие Армении во многом обеспечило ее сотрудничество с Россией и взаимодействие в рамках ЕАЭС. Президент Владимир Путин, обратил он внимание, на последних переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве дал четкую оценку сложившейся ситуации.

Путин встретился с Пашиняном в Кремле 1 апреля. В ходе диалога российский лидер заявил, что знает о желании республики наладить сотрудничество с Европейским союзом.

«Но должно быть очевидно и должно быть по-честному заранее, что называется, на берегу сказано, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно», — заявил глава государства.

В конце апреля Пашинян объявил, что Армения сохранит членство в ЕАЭС до тех пор, пока это не противоречит курсу на сближение с ЕС. Он добавил, что о вступлении республики в новый блок пока речи не идет.