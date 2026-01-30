Востоковед Федорова сочла высокой вероятность ударов США по Ирану
Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Ирина Федорова оценила вероятность военных действий США против Ирана. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист назвала очень высокими риски ударов со стороны Соединенных Штатов по решению президента Дональда Трампа.
«Трамп, возможно, будет показывать свою жесткость в отношении Ирана. В отношении того, что он не идет сейчас на полные уступки США», — отметила эксперт.
Федорова подчеркнула, что Иран обладает достаточным арсеналом для противодействия возможному нападению США. Так, во время конфликта продолжительностью 12 суток иранские ракеты достигли территории Израиля.