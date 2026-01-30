Востоковед Федорова сочла высокой вероятность ударов США по Ирану

Научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Ирина Федорова оценила вероятность военных действий США против Ирана. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Специалист назвала очень высокими риски ударов со стороны Соединенных Штатов по решению президента Дональда Трампа.

«Трамп, возможно, будет показывать свою жесткость в отношении Ирана. В отношении того, что он не идет сейчас на полные уступки США», — отметила эксперт.

Федорова подчеркнула, что Иран обладает достаточным арсеналом для противодействия возможному нападению США. Так, во время конфликта продолжительностью 12 суток иранские ракеты достигли территории Израиля.