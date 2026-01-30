Иран ответил бряцающему оружием Трампу

Власти Ирана готовы к переговорам с США по ядерной программе, если американский лидер Дональд Трамп прекратит сыпать угрозами. Как сообщил телеканал Al Jazeera , об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана оправились после конфликта с Израилем в июне 2025 года и накопили достаточно сил для ответа на удар США.

«Мы готовы вести переговоры на справедливых и равноправных условиях и никогда не откажемся от дипломатии», — сказал Аракчи.

Министр добавил, что власти Ирана готовы дать гарантии мирного характера своей ядерной программы. Обсуждению, по его словам, не подлежит сокращение ракетного потенциала, от которого зависит обороноспособность страны.

Трамп на неделе объявил, что направил к Ирану «огромную армаду» авианосцев, которую использовали при атаке на Венесуэлу. Он подчеркнул, что военные выполнят миссию, если им прикажут.

Причиной новых угроз американского лидера стал провал предварительных переговоров по ядерной программе. Трамп призвал власти Ирана заключить «справедливую сделку», а в случае отказа пригрозил «гораздо более ужасными» ударами, чем в июне прошлого года.

Источники CNN заявили, американцы готовят налеты на военную верхушку Ирана, ядерные объекты и здания правительства. Окончательного решения пока нет.