Посол Феоктистов: Аргентина вряд ли передаст Украине самолеты, они без деталей

Аргентина обсудила с Украиной поставку штурмовиков Super Etendard. Однако они неисправны из-за нехватки деталей. Посол России Дмитрий Феоктистов заявил журналистам, что отправка, скорее всего, не состоится, сообщило РИА «Новости» .

Дипломат подтвердил, что нынешняя аргентинская администрация изменила курс внешней политики и сблизилась с Западом. Он сказал, что российское посольство продолжило поддерживать контакт с властями. Последние, по словам Феоктистова, предварительно заявили, что отправка самолетов не состоится.

«По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации», — сказал он.

Феоктистов сообщил, что из-за британских санкций обещанные штурмовики находятся практически в нерабочем состоянии. По его словам, из-за невозможности закупить детали на них не работали катапульты.

Страны обсуждали поставку пяти французских штурмовиков Super Etendard. Их закупили в 2018 году, но ни разу не использовали.