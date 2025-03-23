Арестованного Имамоглу отстранили от обязанностей мэра Стамбула

МВД Турции временно отстранило мэра Стамбула Экрема Имамоглу и двух глав стамбульских муниципалитетов от их должностей. Об этом министерство сообщило в соцсети X .

Политика обвинили во взяточничестве и нарушениях при проведении тендеров. По версии следствия, Имамоглу также незаконно получал персональные данные.

«В соответствии со статьей 127 Конституции и статьей 47 Закона о муниципалитетах он был временно отстранен МВД от исполнения своих обязанностей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо Имамоглу, МВД отстранило глав стамбульских муниципалитетов Бейликдюзю Мехмета Мурата Чалыка и главу района Шишли Эмраха Шахана. Суд тоже отправил их под арест.

Помимо коррупционных преступлений, сэра Стамбула подозревают в содействии террористам. Сам политик вину отрицает и просит сторонников «не унывать и не терять надежды».

После задержания Имамоглу страну захлестнула волна протестов. В Анкаре правоохранители для разгона митингующих использовали водометы и перцовые спреи.