Арестованный мэр Стамбула Имамоглу призвал сторонников «не унывать»

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный по делу о коррупции, призвал сторонников «не унывать и не терять надежды». Об этом он написал в социальной сети Х .

«Никогда не грустите, не унывайте, не теряйте надежды. Мы своими руками удалим этот переворот против нашей демократии, это черное пятно», — заявил Имамоглу.

По его словам, близятся дни, когда управляющие этим процессом «ответят перед Всевышним и на том, и на этом свете». Мэр Стамбула заявил, что «никогда не сломается» и все будет прекрасно.

Ранее уголовный суд Стамбула арестовал Имамоглу по делам о коррупции и содействии террористической деятельности. Сам мэр заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Он дал показания — этот процесс длился пять часов.

Задержание Имамоглу привело к массовым протестам. Власти запретили митинги и демонстрации в Стамбуле до воскресенья в целях обеспечения безопасности.