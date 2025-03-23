Арест Имамоглу сравнили с действиями итальянской мафии

Арест мэра Стамбула в день праймериз партии по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах можно назвать сценарием в духе итальянской мафии. Об этом заявил Лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель, сообщило издание T24 .

«Это парадоксально, в духе итальянской мафии, когда ты становишься кандидатом против меня, я тебя арестую», — отметил политик.

По его словам, Имамоглу поддержат более 10 миллионов граждан Турции.

«Имамоглу с одной стороны находится на пути в тюрьму, а с другой — к президентству!» — подчеркнул Озель.

Он назвал арест мэра Стамбула самым противоречивым и парадоксальным в истории турецкой политики. Также Озель напомнил, что Имамоглу был одним из главных оппонентов действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Градоначальника арестовали по обвинению во взяточничестве и поддержке террористов. После суда его доставили в тюрьму в городе Силиври и отстранили от обязанностей мэра.