Арест Гуцул сочли политической расправой над гагаузским народом

Замглавы Гагаузии Узун: арест Гуцул стал расправой над волей народа

Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул стал расправой над волей народа. Об этом сообщил первый заместитель руководителя автономии Илья Узун в Facebook*.

«Кишиневские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости — заказное правосудие», — написал он.

Узун добавил, что место Гуцул остается среди ее народа и за рабочим столом, где она борется за интересы каждого жителя.

Главу автономии задержали в ночь на 26 марта в аэропорту Кишинева. Суд вынес решение об аресте на срок 20 суток. Гуцул сравнила собственное задержание с обезглавливанием Гагаузии.

Политика заподозрили в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. В здании правительства прошли обыски. По словам замруководителя Виктора Петрова, силовики не предъявили никаких ордеров и безосновательно изъяли рабочие документы.

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