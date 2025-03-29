Арест Гуцул сочли политической расправой над гагаузским народом
Замглавы Гагаузии Узун: арест Гуцул стал расправой над волей народа
Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул стал расправой над волей народа. Об этом сообщил первый заместитель руководителя автономии Илья Узун в Facebook*.
«Кишиневские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости — заказное правосудие», — написал он.
Узун добавил, что место Гуцул остается среди ее народа и за рабочим столом, где она борется за интересы каждого жителя.
Главу автономии задержали в ночь на 26 марта в аэропорту Кишинева. Суд вынес решение об аресте на срок 20 суток. Гуцул сравнила собственное задержание с обезглавливанием Гагаузии.
Политика заподозрили в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. В здании правительства прошли обыски. По словам замруководителя Виктора Петрова, силовики не предъявили никаких ордеров и безосновательно изъяли рабочие документы.
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