Арест Дурова привел к волне хакерских атак на сайты Франции

Parisien: хакеры атаковали французские госсайты после задержания Дурова

David Pintens
Фото: David Pintens/Global Look Press

Хакеры устроили массовую атаку на государственные сайты Франции. Это произошло после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова, написала газета Le Parisien.

«Хакерские группировки, поддерживающие Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки. В течении воскресенья несколько французских сайтов… были замедлены или временно недоступны», — отметили в статье.

Кибератакам подверглись сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация», газеты Voix du Nord и другие ресурсы. Кроме этого, злоумышленники планировали атаковать один из государственных сайтов Франции.

Павла Дурова задержали в субботу в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Основателя платформы обвинили сразу по ряду статей, в том числе в содействии терроризму и отказе Telegram сотрудничать с французскими властями.

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