Аракчи назвал переговоры с Путиным очень хорошими

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным прошли очень хорошо. Об этом он сказал агентству IRNA по итогам встречи.

«У нас была очень хорошая встреча с господином Путиным. Она длилась, возможно, более полутора часов», — сказал он.

Стороны обсудили все ключевые вопросы, включая двусторонние отношения, региональные проблемы, а также войну и агрессию США и Израиля.

Министр подчеркнул, что российский лидер во время встречи выразил восхищение стойкостью иранского народа. Во время беседы Путин выразил надежду, что Иран пройдет под руководством нового лидера сложный период испытаний, и наступит мир.

Российская сторона тоже высоко оценила прошедшую встречу. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ее полезной.