Apple лишилась статуса самой дорогой компании мира

Apple потеряла статус самой дорогой компании мира, уступив это место корпорации Microsoft. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Во вторник, 8 апреля, акции Apple упали сразу на пять процентов. Капитализация компании сократилась до 2,59 триллиона долларов.

Акции Microsoft тоже падали, но не так значительно — с 2,64 триллиона долларов с 2,66 триллиона.

Ранее стало известно, что Apple может пострадать еще сильнее из-за развязанной торговой войны и зависимости от Китая, пошлины на импорт из которого поднялись до 54%. Тарифы возросли и для Индии, Вьетнама и Таиланда, где у корпорации тоже имеются производства.

С просьбой пересмотреть тарифную политику к американскому президенту Дональду Трампу уже обратился бизнесмен Илон Маск, однако пока лидер США не прислушался к мнению миллиардера.