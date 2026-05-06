Проводимый Германией антироссийский курс больнее всего ударил по ней самой. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Курс Берлина на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала России болезненно отражается в первую очередь на самой ФРГ. Ее промышленное производство сокращается пятый год подряд», — сказал он.

Дипломат добавил, что немецкое руководство стремилось изолировать Россию, но в результате пострадала сама Германия. Страна утратила богатую ресурсную базу и платежеспособный отечественный рынок.

Он подчеркнул, что все это обеспечивало основу благополучия и конкурентоспособности ФРГ, причем не один десяток лет. Кроме того, теперь перспективы восстановления немецкой экономики под большим вопросом.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин объяснил, что Берлин сделал ставку на выпуск военной техники из-за кризиса немецкого автопрома. Так немцам аукнулись санкции против России, попытка изолировать свою экономику от нее.